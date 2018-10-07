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  3. 07 Ekim 2018 14:35

Erman Toroğlu: "Gomis gidince burnu mu kalktı?"

Erman Toroğlu: Gomis gidince burnu mu kalktı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Erman Toroğlu: Gomis gidince burnu mu kalktı?

"NE YAPARSA YAPSIN OLMUYOR"

Galatasaray mücadele ediyor. Genelde de mücadele eden bir takım ama bir forvet olmayınca Fatih Terim ne yaparsa yapsın olmuyor. Bülent Korkmaz akıllı, dört kişi arkaya, dört kişi ileriye koymuş ve arayı hiç açmıyor. Galatasaray'da ortadan ileriye açık daha fazla.


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Erman Toroğlu: Gomis gidince burnu mu kalktı?

"HAVADAN TOP ATIYORLAR, HEPSİ HİKAYE"

Antalyaspor oyalayacak, 60. dakikadan sonra Galatasaray gol ararken açık verecek. Anlayamadığım, Galatasaray'da önde kafa ile vuracak bir adam yok. Havadan top atıyorlar, bu atılan topların hepsi hikaye. Galatasaray takımı çok ağır çıkıyor.

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Erman Toroğlu: Gomis gidince burnu mu kalktı?

"GOMIS GİDİNCE BURNU MU KALKTI?"

Eren Derdiyok, Gomis varken kulübede yalanıyordu. Oraya oturmak istemiyordu. Gomis gidince burnu mu kalktı? Eren'in Antalya deplasmanına götürülmemesi bence ona bir tokat.

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