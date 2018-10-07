Erman Toroğlu: "Gomis gidince burnu mu kalktı?"

"NE YAPARSA YAPSIN OLMUYOR"



Galatasaray mücadele ediyor. Genelde de mücadele eden bir takım ama bir forvet olmayınca Fatih Terim ne yaparsa yapsın olmuyor. Bülent Korkmaz akıllı, dört kişi arkaya, dört kişi ileriye koymuş ve arayı hiç açmıyor. Galatasaray'da ortadan ileriye açık daha fazla.





