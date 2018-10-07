Erman Toroğlu: "Gomis gidince burnu mu kalktı?"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"NE YAPARSA YAPSIN OLMUYOR"
Galatasaray mücadele ediyor. Genelde de mücadele eden bir takım ama bir forvet olmayınca Fatih Terim ne yaparsa yapsın olmuyor. Bülent Korkmaz akıllı, dört kişi arkaya, dört kişi ileriye koymuş ve arayı hiç açmıyor. Galatasaray'da ortadan ileriye açık daha fazla.
"HAVADAN TOP ATIYORLAR, HEPSİ HİKAYE"
Antalyaspor oyalayacak, 60. dakikadan sonra Galatasaray gol ararken açık verecek. Anlayamadığım, Galatasaray'da önde kafa ile vuracak bir adam yok. Havadan top atıyorlar, bu atılan topların hepsi hikaye. Galatasaray takımı çok ağır çıkıyor.