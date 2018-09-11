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  3. 11 Eylül 2018 10:45

Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Milli Takım'ın İsveç'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

KÜSTAHLIK, UKALALIK...
Bugün saha içinde küstahlık yok, ukalalık yapan oyuncu yoktu. Bir Emre Akbaba oyuna girdi, tık, tık bitti.


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Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

GÜZEL GOLLER ATTI
İsveç'in fiziklerine bakıyorsun, son derece üstün. Emre Akbaba'nın da oyuna girmesinden sonra ileride daha kalabalık olmaya başladık. Uzun boylu rakibe karşı hep karşıdan attık.


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Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

MUĞDAT ÇELİK HASTA EDER
Emre Akbaba çabuk adam. Adam geçiyor, düşüncesi çabuk ve etkili oldu. Çok da güzel goller attı. Muğdat Çelik de mesela. İsveç gibi takımları hasta eder. Çabuk adam. Uzun boylu rakibi karşısında araya girer ve rakibin dengesini bozar.


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Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

VERDİĞİ BİR HALT YOK
Şimdi Lucescu çıkacak verdiğim taktikler uygulandı diyecek. İsveç gelip evimizde yense bahane üretecek. Bu çocuklara Lucescu'nun verdiği bir halt yok. Çocuklar çıktılar, oynadılar.


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