Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Milli Takım'ın İsveç'i 3-2 mağlup ettiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
KÜSTAHLIK, UKALALIK...
Bugün saha içinde küstahlık yok, ukalalık yapan oyuncu yoktu. Bir Emre Akbaba oyuna girdi, tık, tık bitti.
GÜZEL GOLLER ATTI
İsveç'in fiziklerine bakıyorsun, son derece üstün. Emre Akbaba'nın da oyuna girmesinden sonra ileride daha kalabalık olmaya başladık. Uzun boylu rakibe karşı hep karşıdan attık.
MUĞDAT ÇELİK HASTA EDER
Emre Akbaba çabuk adam. Adam geçiyor, düşüncesi çabuk ve etkili oldu. Çok da güzel goller attı. Muğdat Çelik de mesela. İsveç gibi takımları hasta eder. Çabuk adam. Uzun boylu rakibi karşısında araya girer ve rakibin dengesini bozar.