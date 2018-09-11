Erman Toroğlu'ndan Lucescu için olay sözler !

MUĞDAT ÇELİK HASTA EDER

Emre Akbaba çabuk adam. Adam geçiyor, düşüncesi çabuk ve etkili oldu. Çok da güzel goller attı. Muğdat Çelik de mesela. İsveç gibi takımları hasta eder. Çabuk adam. Uzun boylu rakibi karşısında araya girer ve rakibin dengesini bozar.





