  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Mayıs 2020 08:31

Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!

Lig maçlarının başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştiren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Oynanmasın diyen oyuncular parasını almadan gitsinler" dedi.

Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'a futbolun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

1/ 7
Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!

Oyunculara ligler başlayana kadar paralarını almama çağrısında bulunan Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor. 

2/ 7
Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!

O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak alacakları paraları almasınlar, Hepsi alacakları parayı silsinler. Madem futbol oynanmıyor silsinler alacaklarını. 

3/ 7
Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!

Ligler ne zaman başlayacaksa, başlayana kadar paralarını almasınlar. 

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM