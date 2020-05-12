Erman Toroğlu'ndan futbolculara sert eleştiri!
Lig maçlarının başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştiren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Oynanmasın diyen oyuncular parasını almadan gitsinler" dedi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'a futbolun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Oyunculara ligler başlayana kadar paralarını almama çağrısında bulunan Toroğlu, "Bazı teknik direktör ve futbolcular 'ligler oynanmasın' diyor.
O zaman bu arkadaşların hiç birisi maddi olarak alacakları paraları almasınlar, Hepsi alacakları parayı silsinler. Madem futbol oynanmıyor silsinler alacaklarını.