Erman Toroğlu'ndan olay sözler ! "Aykut Kocaman hakemleri..."

"Orası riski az olan yerler. Orada oynadın mı üstü kapalı. Josef'in oynadığı yerler orası. Ne kadar zamandır şu adam Fenerbahçe'de defansif oyuncular iyi diyoruz, neden? Onlar öne çıkıyor. Fenerbahçe'de rakibi geçen bir tane adam var mı? Fenerbahçe dandik bir kadroya sahip. Aldıkları puan vallahi iyi puan"