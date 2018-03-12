Erman Toroğlu'ndan olay sözler ! "Aykut Kocaman hakemleri..."
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmelerinden satır başları...
"Fenerbahçe uyuttu. Bir tane aut çizgisine inemediler. Uyursun bu maçı izlerken. Kazandılar ama... Malatyaspor da manevra yapamadı, kilitlendi kaldı. Psikolojik olarak rahatsız olsam akıllı bir doktor bu maçı izlettirir bana. Uykum geldi."
"Bu maç insanı 24 saat uyuturdu. Yüzüme su vurdum yahu. İnsanlar bilsin! Transfer ayı gelir en büyük parayı santrafora harcarsın. Sonra kaleci gelir, sonra 10 numaralar... Orta sahanın ortasında oynayan adam at kuyruğu gibi, ne uzar ne kısalır."
"Orası riski az olan yerler. Orada oynadın mı üstü kapalı. Josef'in oynadığı yerler orası. Ne kadar zamandır şu adam Fenerbahçe'de defansif oyuncular iyi diyoruz, neden? Onlar öne çıkıyor. Fenerbahçe'de rakibi geçen bir tane adam var mı? Fenerbahçe dandik bir kadroya sahip. Aldıkları puan vallahi iyi puan"
"Fenerbahçe'den kaç tane oyuncu alır Beşiktaş'ın kadrosuna koyarsın? 5-6 tane oyuncu sayabiliyor musun? Belki hücum oynasa bu kadar puan alamayacaklar. Seyirciye bazı şeyleri göstermek lazım. Fenerbahçe derbide böyle mi oynayacak? Tabii ki değil. Beşiktaş karşısında böyle oynasın Fenerbahçe'yi parçalarlar."