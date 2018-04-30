Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş iddiası !
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sezon sonu takımdan ayrılıp yerine Abdullah Avcı'nın getirilebileceğini söyledi.
Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışını değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le ilgili flaş iddialarda bulundu
"BU KADAR NET"
"Galatasaray bu saatten sonra, işi buraya getirdikten sonra bu şampiyonluğu veriyorsa ne Galatasaray camiası camia ne takımı takım ne de Fatih Terim, Fatih Terim'dir. Bu kadar net konuşuyorum"
"DİREKSİYONU ELİNE GEÇİREN TAKIM ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ"
"İş bu hale geldikten sonra, direksiyonu eline geçiren takım vermez şampiyonluğu. Oynadığın takım Fenerbahçe olur Beşiktaş olur... Ama diğer takımları badem ederler. Aynı durumda Beşiktaş olsa Beşiktaş götürür, Fenerbahçe olsa Fenerbahçe götürür. Bırakmazlar bu saatten sonra."