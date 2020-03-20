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  3. 20 Mart 2020 10:45

Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek!

Fenerbahçe'nin gözdesi Erol Bulut'un istatistikleri etkileyici, karnesi parlak. 3.5 kat düşük bütçeyle ligde sarı-lacivertli takımı puan olarak solladı. Daha fazla galibiyet aldı. Daha az yenilip, kalesinde daha az gol gördü.

Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek!

Yeni teknik direktör konusunda Erol Bulut'un isminin öne çıktığı Fenerbahçe'de artık gelecek sezonun planları yapılıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcının Alanyaspor ile mukavelesinin biteceği 30 Haziran'dan sonra göreve başlayacağı konuşuluyor. 

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Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek!

Bulut henüz büyük bir takım çalıştırmasa da istatistikleri dikkat çekici. 45 yaşındaki teknik direktör, 24.6 milyon euro değere sahip Alanyaspor ile değeri 81.4 milyon euro olan müstakbel takımı Fenerbahçe'yi bu sezon pek çok alanda geçti.

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Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek!

CISSE VE NSKALA İDDİASIBulut yönetimindeki Alanyaspor 26. hafta itibarı ile Fenerbahçe'nin 3 puan önünde 6. sırada yer alırken, galibiyet sayısında da sarı-lacivertlileri (12G / 11G) solladı. Galatasaray'ın (20 gol) ardından 25 golle Başakşehir'le birlikte ligin en az golü yiyen Bulut, takımını Türkiye Kupası'nda da yarı finale taşıdı.

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Erol Bulut 2 yıldızı bedavaya getirecek!

 Öte yandan Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi halinde 29 yaşındaki sol bek N'Sakala ve 34 yaşındaki forvet Papiss Cisse'yi de beraberinde getireceği iddia ediliyor. İki ismin de sözleşmeleri bitiyor.

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