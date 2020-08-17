Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...
Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.
Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.