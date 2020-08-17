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  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer...

Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Son iki sezonda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

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Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Bu doğrultuda transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Kanarya, yeni transferlerini tek tek duyurdu.

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Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe, ilk olarak Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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Erol Bulut 5 ismin biletini kesti

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski futbolcuları Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık, Caner Erkin ile ise 2+1 yıllık mukavele yaptı.

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