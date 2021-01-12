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  3. 12 Ocak 2021 09:35

Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik

Dimitrios Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı.

Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri Fenerbahçe: Fenerbahçe | 7G 1B 1M Milan | 7G 1B Leicester | 7G 1B 1M

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Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik

Erol Bulut (%77.8), Carlos Alberto Parreira'yı (%76.5) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

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Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios Pelkas (2 gol & 4 asist).

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Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik

Mert Hakan Yandaş, BB Erzurumspor karşısında bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında atılan en geç golü kaydetti. (OPTA)

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