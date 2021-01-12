Erol Bulut ilk sıraya yerleşti! İşte o istatistik
Dimitrios Pelkas bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol ve asist katkısı yaptı.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla deplasman puanı toplayan üç takımdan biri Fenerbahçe: Fenerbahçe | 7G 1B 1M Milan | 7G 1B Leicester | 7G 1B 1M
Erol Bulut (%77.8), Carlos Alberto Parreira'yı (%76.5) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig deplasmanlarında en fazla gol katkısı yapan oyuncu Dimitrios Pelkas (2 gol & 4 asist).