Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor
Santrfor mevkisi için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.
Transferde üst üste imzalarla şov yapan ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.
Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda başrolde Emre Belözoğlu bulunuyor.
Kaliteli kadro vurgusu yapan Belözoğlu, hedefteki yıldızların transferi için tüm bağlantılarını kullanıyor.