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  3. 08 Eylül 2020 13:31

Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor

Santrfor mevkisi için yoğun bir çalışma içinde olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın transfer çalımını atmaya hazırlanıyor.

Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor

Transferde üst üste imzalarla şov yapan ve takımı baştan aşağı yenileyen sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yok.

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Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre yol haritasını çizen Fenerbahçe'nin transfer operasyonunda başrolde Emre Belözoğlu bulunuyor.

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Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor

Kaliteli kadro vurgusu yapan Belözoğlu, hedefteki yıldızların transferi için tüm bağlantılarını kullanıyor.

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Erol Bulut, Sergen Yalçın'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor

Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle sarı-lacivertliler gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor. Kanarya golcü adaylarını belirlemeye çalışıyor.

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