Erol Bulut yeni transferlere neden şans vermiyor?

Ancak Erol Bulut ve teknik heyetin tüm bu eleştirilere karşın ellerinde sağlam gerekçeler var. Kamp dönemiyle beraber ligde 5. haftadaki Göztepe maçına kadar sürekli yeni transfer yapılması kadro seçimlerini etkiledi. Erol Bulut, teknik ekip, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in arasındaki değerlendirmelerde bu duruma vurgu yapıldı. Bilhassa bu isimlerin maç ve kondisyon eksiklerinin olması göze çarptı.