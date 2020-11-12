Erol Bulut yeni transferlere neden şans vermiyor?
Mert Hakan A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık yüzünden 3 hafta sarı-laciveretli ekipten ayrı kaldı. Sağlık ve sakatlık problemleriyle uğraşan Novak'ın hazır hale gelmesi bir ayı aştı. Cisse kamp dönemi geçirmeden geldi. 4. haftada kadroya dahil olan Nazım ise Gökhan'ın performansı yüzünden formayı alamadı.
Mert Hakan A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık yüzünden 3 hafta sarı-laciveretli ekipten ayrı kaldı. Sağlık ve sakatlık problemleriyle uğraşan Novak'ın hazır hale gelmesi bir ayı aştı. Cisse kamp dönemi geçirmeden geldi. 4. haftada kadroya dahil olan Nazım ise Gökhan'ın performansı yüzünden formayı alamadı.
Sezonun ilk yenilgisini Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de en büyük gündem kadro tercihleri oldu. Kadıköy'de gelen 2-0'lık şok mağlubiyet sonrası gözler teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu seçimlerine çevrildi. Yaz transfer döneminde 18 transfer yapan sarı-lacivertlilerde özellikle geçen yıl Süper Lig'de etkili olmuş isimlerin kadroya katılmasına rağmen yeterli rotasyon yapılmaması dikkat çekti. Mert Hakan, Novak, Nazım Sangare ve Papiss Cisse gibi isimlerin kulübeden çıkamaması tartışıldı.
Ancak Erol Bulut ve teknik heyetin tüm bu eleştirilere karşın ellerinde sağlam gerekçeler var. Kamp dönemiyle beraber ligde 5. haftadaki Göztepe maçına kadar sürekli yeni transfer yapılması kadro seçimlerini etkiledi. Erol Bulut, teknik ekip, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in arasındaki değerlendirmelerde bu duruma vurgu yapıldı. Bilhassa bu isimlerin maç ve kondisyon eksiklerinin olması göze çarptı.