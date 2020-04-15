Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

''Büyük takım çalıştırmaya da hazırız''Bu işe siz gelişmek, daha iyi olmak için başlıyorsunuz. Bir noktaya geldikten sonra da o teklifler gelebiliyor. Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun büyük takım çalıştırmaya da hazırız. İlerlemeye çalışıyoruz. Herhangi bir teklif yok şu an. Benim de zaten tek amacım sezonu Alanyaspor ile tamamlamak. Sezon sonu sözleşmem bitiyor doğru, ondan sonra işler nasıl seyredecek ben de göremiyorum. Burası mı olacak, başka bir takım mı olacak, göreceğiz.