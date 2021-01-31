Erol Bulut'tan Mesut Özil kararı!

Kayseri maçındaki oyunuyla beğenilen Attila Szalai’nin, çabuk ve süratli oyunculara sahip Rize önünde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Macar stoperin, orta sahanın beyni Boldrin ve sol kanat Samudio’ya özellikle dikkat etmesi gerekiyor.