Erol Bulut'tan derbi uyarısı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanacak 7. hafta karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başlarken, öğrencilerine de uyarılarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanacak 7. hafta karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başlarken, öğrencilerine de uyarılarda bulundu.
Her hafta daha iyiye gittiklerinin altını çizip, sözlerine başlayan Bulut, "Son olarak Göztepe karşısında aldığımız 3 puan kadar oynadığımız futbol, yakaladığımız net gol fırsatları da sevindiriciydi. Artık galibiyetleri ve iyi futbolu istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Şampiyonluk hedefi yolunda bu hafta da zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. En zorlu maçımız." diye konuştu.
"ÜSTÜN OLMALIYIZ" Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de söylediğim gibi ben değil biz olan bir takımız. Bu yüzden Trabzonspor karşısında da takım olarak hareket edeceğiz. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek isteyecektir ve bize karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Göztepe maçında yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız.