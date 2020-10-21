Erol Bulut'tan derbi uyarısı

"ÜSTÜN OLMALIYIZ" Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce de söylediğim gibi ben değil biz olan bir takımız. Bu yüzden Trabzonspor karşısında da takım olarak hareket edeceğiz. Rakibimiz kötü sonuçlara son vermek isteyecektir ve bize karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Göztepe maçında yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız.