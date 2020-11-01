Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!
Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tüm sakatların iyileşmesinin ardından tam kadro birlikte çalıştı.
Gustavo, Tufan, Ferdi, Faruk ve Tolga'lı orta sahasını Sosa, Pelkas, Hakan'la güçlendiren sarı lacivertlilerde, Perotti'nin de forma şansına yaklaşmasıyla Erol Bulut'un bu bölgedeki kurgusu üç bilinmeyenli denklem halini alacak gibi...
SUDOKU ÇÖZMEK KADAR ZOR Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de yeni transferlerle oluşan bu zenginlik başa bela dedirtecek türden. Yıldız isimleri üzmeden, küstürmeden, formunu kaybettirmeden kadro kurmak bir teknik adam için sudoku çözmek kadar zor...
Her biri birbirinden kıymetli oyuncuları ilk 6 hafta boyunca büyük bir beceriyle yöneten Erol Bulut ve kurmaylarının, bir diğer yeni transfer Perotti'nin de yavaş yavaş hazır duruma gelmeye başlamasıyla ota sahada nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.