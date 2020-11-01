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  3. 01 Kasım 2020 23:32

Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!

Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tüm sakatların iyileşmesinin ardından tam kadro birlikte çalıştı.

Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!

Gustavo, Tufan, Ferdi, Faruk ve Tolga'lı orta sahasını Sosa, Pelkas, Hakan'la güçlendiren sarı lacivertlilerde, Perotti'nin de forma şansına yaklaşmasıyla Erol Bulut'un bu bölgedeki kurgusu üç bilinmeyenli denklem halini alacak gibi...

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Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!

SUDOKU ÇÖZMEK KADAR ZOR Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de yeni transferlerle oluşan bu zenginlik başa bela dedirtecek türden. Yıldız isimleri üzmeden, küstürmeden, formunu kaybettirmeden kadro kurmak bir teknik adam için sudoku çözmek kadar zor...

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Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!

Her biri birbirinden kıymetli oyuncuları ilk 6 hafta boyunca büyük bir beceriyle yöneten Erol Bulut ve kurmaylarının, bir diğer yeni transfer Perotti'nin de yavaş yavaş hazır duruma gelmeye başlamasıyla ota sahada nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

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Erol Bulut’u zorlayan 5 soru!

EROL BULUT'UN VAZGEÇİLMEZİ OZAN! Formunun zirvesindeki Ozan Tufan'dan vazgeçemeyen Erol Bulut'un kanatta görev verdiği Pelkas'ın Trabzonspor maçında göbekte daha verimli bir performans sergilemesi üzerine Yunan oyuncuyu içeri çekip Sosa ile dönüşümlü oynatması bekleniyor.

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