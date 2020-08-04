Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu
Sakin ve sevecen bir yapıya sahip olan Erol Bulut, çalıştırdığı bütün takımlarda futbolcularıyla 'arkadaş' ya da ayrım yapmadan 'ağabey-kardeş' ilişkisi kuruyor.
Oyuncularına karşı olabildiğince güler yüzlü ve tatlı dilli olan Bulut, takımda otorite ve disiplin sağlama görevini ağırlıklı olarak ise Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'a bırakmış durumda.
17 yıllık bir deneyime sahip olan 49 yaşındaki Pantelopoulos son derece disiplinli, otoriter ve taviz vermeyen bir çalıştırıcı.
İYİ POLİS BULUT, KÖTÜ POLİS PANTELOPOULOS Hürriyet'in haberine göre, teknik direktörlüğe başladığı Yeni Malatyaspor'dan bu yana Erol Bulut'un yanında olan Pantelepoulos, çoğunlukla yüksek tempolu geçen antrenmanlarda adeta pestilini çıkardığı fubolcuların gönlünü, idmanlardan sonra yaptığı şakalarla alıyor.