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MALATYA'DA ÇOK ŞİDDETLİ DEPREM!
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  3. 04 Ağustos 2020 11:30

Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu

Sakin ve sevecen bir yapıya sahip olan Erol Bulut, çalıştırdığı bütün takımlarda futbolcularıyla 'arkadaş' ya da ayrım yapmadan 'ağabey-kardeş' ilişkisi kuruyor.

Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu

Oyuncularına karşı olabildiğince güler yüzlü ve tatlı dilli olan Bulut, takımda otorite ve disiplin sağlama görevini ağırlıklı olarak ise Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'a bırakmış durumda.

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Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu

17 yıllık bir deneyime sahip olan 49 yaşındaki Pantelopoulos son derece disiplinli, otoriter ve taviz vermeyen bir çalıştırıcı.

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Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu

İYİ POLİS BULUT, KÖTÜ POLİS PANTELOPOULOS Hürriyet'in haberine göre, teknik direktörlüğe başladığı Yeni Malatyaspor'dan bu yana Erol Bulut'un yanında olan Pantelepoulos, çoğunlukla yüksek tempolu geçen antrenmanlarda adeta pestilini çıkardığı fubolcuların gönlünü, idmanlardan sonra yaptığı şakalarla alıyor.

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Erol Bulut'un ilk transferi belli oldu

Bu yönüyle Bulut ile Pantelopoulos'un 'iyi polis, kötü polis' rollerini paylaştıklarını söylemek yanlış olmaz!

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