Ersan İlyasova, Enes Kanter'i yere serdi !
NBA'de oynanan Philadelphia 76ers - New York Knicks maçında Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın bir pozisyonda Enes Kanter'i yere sermesi, sonrasında ise acı içinde yerde yatan Kanter ile hiç ilgilenmemesi sosyal medyada günün konusu oldu.
NBA'de Philadelphia 76ers'ın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede sosyal medyanın çok konuştuğu bir pozisyon yaşandı.
İkinci periyotun başında Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, New York Knicks'te oynayan FETÖ'cü Enes Kanter ile karşı karşıya geldi.