Ersun Yanal derbinin şifresini verdi
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de dev derbi için galibiyet planı belirlendi. Galatasaray evinde mutlaka risk alacaktır. Sabırlı ve akıllı oynayıp, rakibin açıklarını değerlendirirsek 9 maçlık seriyi
Teknik heyet, Galatasaray'ın 9 maçlık kazanamama serisini bitirmek için evinde mutlaka galip gelmek isteyeceğini, bu nedenle maça hızlı başlayıp bölüm bölüm risk alacağını düşünüyor.
Ersun Yanal'ın oyunculardan özellikle maçın başındaki baskı+presi kırmak için orta sahada bol pas yapıp, topu boş alanlara aktarmalarını istediği öğrenildi.