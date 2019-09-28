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  3. 28 Eylül 2019 12:05

Ersun Yanal derbinin şifresini verdi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de dev derbi için galibiyet planı belirlendi. Galatasaray evinde mutlaka risk alacaktır. Sabırlı ve akıllı oynayıp, rakibin açıklarını değerlendirirsek 9 maçlık seriyi

Ersun Yanal derbinin şifresini verdi

Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda 'sabırlı kontrollü oyun' ve kontratak ile sonuç arayacak.

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Ersun Yanal derbinin şifresini verdi

Teknik heyet, Galatasaray'ın 9 maçlık kazanamama serisini bitirmek için evinde mutlaka galip gelmek isteyeceğini, bu nedenle maça hızlı başlayıp bölüm bölüm risk alacağını düşünüyor.

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Ersun Yanal derbinin şifresini verdi

Ersun Yanal'ın oyunculardan özellikle maçın başındaki baskı+presi kırmak için orta sahada bol pas yapıp, topu boş alanlara aktarmalarını istediği öğrenildi.

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Ersun Yanal derbinin şifresini verdi

GOLCÜLER PUSUYA YATACAK Rakibin risk alacağı anlarda ise vereceği açıklar değerlendirilerek, Vedat Muriç, Max Kruse ve Deniz Türüç ile gol aranacak.

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