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Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı

Dün akşam oynanan ve nefesleri kesen Real Madrid ile Manchester City maçıyla ilgili olarak ünlü spiker Ertem Şener'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada olay oldu.

Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Manchester City maçını anlatan spiker Ertem Şener, sosyal medyada gündem oldu.

 

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Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı - Resim: 2

Yaptığı benzetmelerle gündeme gelen Ertem Şener'in Manchester City'nin genç oyuncusu Phil Foden ile ilgili verdiği bilgiler herkesi şaşırttı.

 

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Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı - Resim: 3
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Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı - Resim: 4
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