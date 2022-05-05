Ertem Şener'in bu paylaşımları sosyal medyayı salladı
Dün akşam oynanan ve nefesleri kesen Real Madrid ile Manchester City maçıyla ilgili olarak ünlü spiker Ertem Şener'in yaptığı bu benzetme sosyal medyada olay oldu.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid ile Manchester City maçını anlatan spiker Ertem Şener, sosyal medyada gündem oldu.
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Yaptığı benzetmelerle gündeme gelen Ertem Şener'in Manchester City'nin genç oyuncusu Phil Foden ile ilgili verdiği bilgiler herkesi şaşırttı.
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