Eski milli futbolcu Fevzi Zemzem'e son görev

“GÖZTEPE’Yİ EVİ GİBİ BİLİRDİ”

Fevzi Zemzem’in oğlu Murat Zemzem de babasının spor adamı olmasının yanında çok iyi bir insan olduğunu vurguladı. Murat Zemzem, “Onun oğlu olmak o kadar gurur verici bir şey ki, bin defa olsa ben ondan razıyım. İyi bir babaydı ve iyi bir eşti. Babam, Göztepe’yi evi gibi bilirdi. Futbolcu arkadaşlarını da kardeşi gibi bilirdi. Allah ondan razı olsun mekanı cennet olsun” diye konuştu.