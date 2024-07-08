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  4. EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu

EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan EURO 2024'te yarın İspanya ile Fransa arasındaki mücadeleyle başlayacak olan yarı final heyecanı öncesinde yarı finale kalan takımların oyuncularından oluşan yarı finallerin en değerli ilk 11'i belli oldu.

EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu - Resim: 1

Mike Maignan - Fransa

38 milyon euro

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EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu - Resim: 2

Trent Alexander-Arnold - İngiltere

70 milyon euro

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EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu - Resim: 3

William Saliba - Fransa

80 milyon euro

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EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu - Resim: 4

Matthijs de Ligt - Hollanda

65 milyon euro

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