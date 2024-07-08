EURO 2024'te yarı finallerin 1,1 milyar Euro'luk en değerli 11'i belli oldu
Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu olan EURO 2024'te yarın İspanya ile Fransa arasındaki mücadeleyle başlayacak olan yarı final heyecanı öncesinde yarı finale kalan takımların oyuncularından oluşan yarı finallerin en değerli ilk 11'i belli oldu.
Mike Maignan - Fransa
38 milyon euro
1 / 11
Trent Alexander-Arnold - İngiltere
70 milyon euro
2 / 11
William Saliba - Fransa
80 milyon euro
3 / 11
Matthijs de Ligt - Hollanda
65 milyon euro
4 / 11