Euroleague'de finalin adı: Fenerbahçe - Galatasaray
Galatasaray, Kadınlar Euroleague yarı final maçında karşılaştığı Casademont Zaragoza'yı 63-56 yenerek, 12 yıl sonra adını finale yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 Nisan Pazar günü finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Kaynak: DHA/İHA
İspanya’nın Zaragoza kentindeki EuroLeague Women Final Six yarı finalinde günün ilk maçında Fenerbahçe Opet, Spar Girona ile karşılaştı. Maç sonunda rakibini 76-59 mağlup eden sarı-lacivertli takım adını tarihinde 7’nci kez finale yazdırdı.
1 / 3
Yarı finalde günün ikinci maçında ise Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol rakibi Casademont Zaragoza'yı 63-56 mağlup ederek finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.
2 / 3
İki Türk ekibi Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring arasındaki final mücadelesi 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.
3 / 3