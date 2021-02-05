Falcao için flaş transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao için flaş bir transfer açıklaması geldi. Millonarios kulübünün eski futbolcularından Ramirez, yıldız futbolcu için çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle İspanya'da tedavi olan ve İstanbul'a yakın zamanda geri dönen Radamel Falcao için Kolombiya'da çarpıcı bir açıklama yapıldı.
Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için aracılık yapacağını açıkladı.
'SİZE SÖZ VERİYORUM'
Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." şeklinde konuştu.