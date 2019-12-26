Falcao'dan bir şok daha!
Süper Lig'de ilk devrenin bitmesine 1 hafta kala sezon başında takımlarına katılan ya da daha önce transfer edilmiş isimlerle ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Takımlarına katkı noktasında geride kalan bu dünyaca ünlü isimler ha
Süper Lig'de ilk devre heyecanı oynanacak son hafta maçlarıyla devam edecek. Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların piyasa değerleri sıralandı. İşte değer kaybedip aradığını bulamayanlar...
VICTOR MOSES Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri en yüksek ikinci futbolcusu olan Nijeryalı, 11 milyon euro olan değerini bu sezon 10 milyon euroya düşürdü.