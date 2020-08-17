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  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Falcao'dan şok plan

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Falcao'dan şok plan

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Falcao, sarı kırmızılılarda beklenileni veremedi.

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Falcao'dan şok plan

Yaşadığı sakatlık problemleriyle gündeme gelen ancak Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Falcao, corona virüsü pandemisi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

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Falcao'dan şok plan

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , "Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak." açıklamasını yapmıştı.

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Falcao'dan şok plan

Radamel Falcao'nun ise transfer planlarının farklı olduğu ortaya çıktı.

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