Falcao'dan şok plan
Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Falcao, sarı kırmızılılarda beklenileni veremedi.
Yaşadığı sakatlık problemleriyle gündeme gelen ancak Süper Lig'in ikinci yarısında çıkış yakalayan Falcao, corona virüsü pandemisi sonrası Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı.
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Kolombiyalı yıldız için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , "Maaşında indirim yaptı. Takımda kalacak." açıklamasını yapmıştı.