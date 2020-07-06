Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket
Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.
Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.
G.SARAY'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Karadeniz ekibi ligde son haftalara girilirken, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu mücadeleden kayıpsız ayrılırken, üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray bu mücadelede de puan kaybu yaşadı.
Sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da haftanın gündemi ise Radamel Falcao'ydu... Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan isimler kervanına katılan Kolombiyalı golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamacağı merak konusuydu.