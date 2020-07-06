  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Temmuz 2020 11:36

Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket

Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.

Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket

Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.

1/ 24
Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket

G.SARAY'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR Karadeniz ekibi ligde son haftalara girilirken, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu mücadeleden kayıpsız ayrılırken, üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray bu mücadelede de puan kaybu yaşadı.

2/ 24
Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket

Sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da haftanın gündemi ise Radamel Falcao'ydu... Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan isimler kervanına katılan Kolombiyalı golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamacağı merak konusuydu.

3/ 24
Falcao'dan taraftarı çıldırtan hareket

BÜYÜK SORU İŞARETİ VARDI Takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yetişip yetişmeyeceği en büyük soru işaretiydi.

4/ 24
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM