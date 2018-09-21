Fatih Terim 11'i değiştiriyor!

BİZDEN BİR KUPA ALDILAR



Futbolculardan Şampiyonlar Ligi'ni unutmalarını isteyen tecrübeli teknik adamın, "Şampiyonlar Ligi'ni kafanızdan çıkarın. Şu anda tek yapmamız gereken iyi hazırlanıp Akhisar maçından iyi bir sonuçla ayrılmak. Artık lige odaklanın. Akhisarspor'un gücünü biliyorsunuz. Evet onlar da Avrupa dönüşü yorgun olabilir ama bu bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakacağız. Sezon başında bizden bir kupa aldılar. Rakibi sakın hafife almayın. Akhisarspor karşısında kayıp istemiyorum" dediği öğrenildi.





