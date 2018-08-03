Fatih Terim 4 ismin üstünü çizdi!
Yeni sezon için geri sayım başladı ancak G.Saray'da daha yerine oturmayan taşlar var. Sarı-kırmızılılar İsviçre kampı sonrasında 3 hazırlık maçı yaparken geçen sezonki performansının da uzağındaydı.
Yeni sezonun ilk resmi maçı için pazar günü Süper Kupa'da, Konya'da Akhisar karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde son olarak Yunanistan şampiyonu AEK'ya yenildi.
Maçın ardından kafile İstanbul'a dönerken teknik direktör Fatih Terim de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile sorunları paylaşıp çözüm için bir toplantı yapacak. Teknik heyet kadroda 4 konu başlığında destek arıyor...