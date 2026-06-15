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Fatih Terim A Millileri 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya neden yenildiğini buldu

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, YouTube kanalında Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyetini değerlendirdi. Yenilginin taktiksel değil, aşırı özgüven ve zihinsel hatalardan kaynaklandığını belirten Terim, taraftarlara turnuva boyunca milli takıma destek olma çağrısında bulundu.

Fatih Terim A Millileri 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya neden yenildiğini buldu - Resim: 1

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nın efsanevi eski teknik direktörü Fatih Terim, dijital medyaya adım atarak açtığı yeni YouTube kanalında spor gündemini sarsacak değerlendirmelerde bulundu. 

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Fatih Terim A Millileri 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya neden yenildiğini buldu - Resim: 2

Terim'in ilk gündem maddesi, Ay-Yıldızlı ekibimizin 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. 

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Fatih Terim A Millileri 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya neden yenildiğini buldu - Resim: 3

Fatih Terim, Avustralya karşısında sergilenen futbolu ve alınan mağlubiyeti taktiksel eksikliklerden ziyade zihinsel bir hazırlıksızlık olarak yorumladı. 

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Fatih Terim A Millileri 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya neden yenildiğini buldu - Resim: 4

Maç öncesi oluşan atmosfere dikkat çeken deneyimli teknik adamın analizlerinde şu başlıklar öne çıktı:

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