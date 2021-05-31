Fatih Terim Florya'ya veda etti
Fatih Terim, tatildeki futbolcularına idman programı gönderirken sözleşmesinin son gününe kadar çalışmayı sürdürürken Florya'ya veda etti
21 Aralık 2017'de Galatasaray'a geri dönen Fatih Terim Florya'da son gününü geçirdi.
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Tesislerdeki odasını boşaltan İmparator, kulüp tarafından kendisine tahsis edilmiş iki aracı da geri verilmek üzere kulübe yolladı.
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Teknik direktörlük görevinden resmen ayrılan Fatih Terim, buna rağmen son ana kadar mesaisine devam etti. Deneyimli çalıştırıcı, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel antrenman programı yolladı.
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Ayrılma kararı alan yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala'dan da 31 Mayıs'a kadar hiçbir kulüple görüşmemelerini rica etti.
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