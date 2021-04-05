Fatih Terim kararını verdi; üstünü çizdi!
Galatasaray'da Fatih Terim yolların ayrılacağı isimleri yönetime iletti. Sarı Kırmızılılarda geniş çaplı operasyon başladı.
Skorer'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zirve yarışında ağır darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetle zirvede büyük kayıp yaşayan Sarı Kırmızılı takımda sezon sonu yapılacak dev operasyon resmen başladı.
Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda Galatasaray'da büyük bir değişim olacak. Sarı Kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak.
TERİM BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.