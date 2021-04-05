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  4. Fatih Terim kararını verdi; üstünü çizdi!

Fatih Terim kararını verdi; üstünü çizdi!

Galatasaray'da Fatih Terim yolların ayrılacağı isimleri yönetime iletti. Sarı Kırmızılılarda geniş çaplı operasyon başladı.

Skorer'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle zirve yarışında ağır darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok yıldız oyuncuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...

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 Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında aldığı ağır mağlubiyetle zirvede büyük kayıp yaşayan Sarı Kırmızılı takımda sezon sonu yapılacak dev operasyon resmen başladı.

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 Bu sezon hedeflenen şampiyonluğun gelmemesi durumunda Galatasaray'da büyük bir değişim olacak. Sarı Kırmızılılarda sürpriz ayrılıklar da yaşanacak.

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TERİM BİLETİNİ KESTİ 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Atakaş Hatayspor deplasmanında oynanan futboldan memnun olmadığı ve sezon sonunda geniş çaplı bir transfer operasyonu gerçekleştireceği öğrenildi.

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