Fatih Terim Trezeguet'i istiyor

Fransız kulübü Monaco ile Galatasaray arasında sadece ufak pürüzlerin kaldığı, resmi imzanın artık çok yakın olduğu belirtiliyor. Her iki transferin de gerçekleşmesi halinde Terim'in sol kanadı Onyekuru'ya emanet edeceği, Trezeguet'yi de sağ açık veya forvet arkası olarak kullanacağı öğrenildi. Kaynak: Fanatik