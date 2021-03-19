Fatih Terim'den ilk 11 kararı
Süper Lig'de iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen ve büyük moral bulan Cimbom, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Süper Lig'de iki hafta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u yenen ve büyük moral bulan Cimbom, bugün sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 61 puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi oluşturmak ve hem de maç fazlasıyla da olsa iki hafta önce kaybettiği liderliği geri almayı hedefliyor.
DERBİDE ORTA YOLU BULSUNLAR! Haftanın açılış maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılıp Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasını rahat bir şekilde izlemek istiyor.
Başkan Mustafa Cengiz, "Orta yolu bulsunlar... İkisi de üzülmesin" diyerek derbide beraberlikten yana olduklarını ifade etmişti. Oyuncularına galibiyet emri veren Fatih Terim'in Kayseri maçına damga vuran Feghouli ve Onyekuru'yu ilk 11'e monte etmesi bekleniyor. Ayrıca Mohamed ve Falcao'yu yine birlikte oynatarak hücumdan ödün vermeyecek..