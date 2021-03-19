Fatih Terim'den ilk 11 kararı

Türk Telekom'da saat 19.00'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. 61 puanı bulunan Galatasaray, Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, kazanarak hem yeni bir galibiyet serisi oluşturmak ve hem de maç fazlasıyla da olsa iki hafta önce kaybettiği liderliği geri almayı hedefliyor.