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  3. 18 Kasım 2020 09:55

Fatma Uruk, serbest dalışta dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya Uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı.

Fatma Uruk, serbest dalışta dünya rekoru kırdı

8 aydır Meksika’da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu bugünkü dalışında rekor kırdı.

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Fatma Uruk, serbest dalışta dünya rekoru kırdı

Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce Şahika Ercümen 65 metre dalmış, ardından 68 metre dalan Derya Can sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı. 

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Fatma Uruk, serbest dalışta dünya rekoru kırdı

Fatma Uruk 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçirdi. 2 dakika 10 saniye süren rekor denemesinden başarıyla çıkan Fatma Uruk, Meksika'daki rekor deneme dalışlarına 2 gün daha devam edecek. 

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Fatma Uruk, serbest dalışta dünya rekoru kırdı

Uruk, yarın çift palet sabit ağırlık olarak dalış yapıp 67 metreye ulaşmaya çalışacak. 

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