Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı - Resim: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanırken, kalesindeki tehlikelere de geçit vermedi.

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı - Resim: 3

Kanarya, ikinci yarı daha ofansif bir oyunla sahada yer aldı. Net pozisyonlara da giren Jose Mourinho'nun öğrencileri gol bulamadı. 

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı - Resim: 4


Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

