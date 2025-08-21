Fenerbahçe, 10 kişi kalan Benfica ile Kadıköy'de berabere kaldı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakanın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanırken, kalesindeki tehlikelere de geçit vermedi.
Kanarya, ikinci yarı daha ofansif bir oyunla sahada yer aldı. Net pozisyonlara da giren Jose Mourinho'nun öğrencileri gol bulamadı.
Eşleşmenin ikinci maçı 27 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.
