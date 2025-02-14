  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0

Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 - Resim: 1

 Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

1 / 22
Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 - Resim: 2

Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu.

2 / 22
Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 - Resim: 3

Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

3 / 22
Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 - Resim: 4

Turun rövanşı 20 Şubat perşembe günü Belçika'da oynanacak.

4 / 22