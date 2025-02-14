Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.
Kaynak: İHA
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti.
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Lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Fenerbahçe, ligi 10. sırada bitiren Anderlecht'e karşı eşleşmenin ilk maçında rakibine büyük üstünlük kurdu.
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Zaman zaman kalesinde tehlike de yaşayan sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarışlarıyla gole izin vermedi.
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Turun rövanşı 20 Şubat perşembe günü Belçika'da oynanacak.
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