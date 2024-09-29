Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda devirdi
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.
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Fenerbahçe'ye Antalya deplasmanında galibiyeti getiren goller ikinci yarıda geldi. Fenerbahçe'nin ilk golünü 63. dakikada Dusan Tadic attı. Sarı-lacivertli takımın diğer golü 81. dakikada Thalisson'dan (kendi kalesine) geldi.
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Fenerbahçe, bu sonucun ardından Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve puanını 16'ya yükseltti. Antalyaspor, 8 puanda kaldı.
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Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-lacivertli takım, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, hafta arasında ise perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olacak. Antalyaspor, gelecek hafta Rizespor'a konuk olacak.
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