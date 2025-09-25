Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Maçın ilk 15 dakikasında Dinamo Zagreb etkili olmaya çalışırken bu bölüm golsüz geçildi. Dinamo Zagreb, 22’nci dakikada golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına çevrilen topa Beljo vurdu ancak savunmadan sekti. Daha sonra oluşan karambolün ardından topu bir kez daha önünde bulan Beljo, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, 25’inci dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde Skriniar’ın kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Seken topla ceza sahası yayı içinde buluşan Szymanski’nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.