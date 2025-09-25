Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Maksimir Stadyumu’nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Fransız hakem Jerome Brisard düdük çaldı. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean üstlendi.
Ev sahibi ekip sahaya “Nevistic, Valincic, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Misic, Lisica, Ljubicic, Hoxha, Beljo” ilk 11’iyle çıktı.
Konuk Fenerbahçe ise “Ederson, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Semedo, Asensio, Szymanski, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri” ilk 11’iyle başladı.
Maçın ilk 15 dakikasında Dinamo Zagreb etkili olmaya çalışırken bu bölüm golsüz geçildi. Dinamo Zagreb, 22’nci dakikada golü buldu. Sağ taraftan ceza sahasına çevrilen topa Beljo vurdu ancak savunmadan sekti. Daha sonra oluşan karambolün ardından topu bir kez daha önünde bulan Beljo, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi: 1-0. Fenerbahçe, 25’inci dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde Skriniar’ın kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Seken topla ceza sahası yayı içinde buluşan Szymanski’nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.