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  3. 14 Ağustos 2018 12:25

Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !

Transferde önceliğini genç futbolculardan yana kullanan Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldızı Vermaelen'i gözüne kestirdi.

Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !

Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.


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Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !

Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti.


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Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !

Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.


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Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !

BARÇA İLE PAZARLIK BAŞLADI
İspanyol kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşan Fenerbahçe yönetimi, Barça'yı da uygun bir bonservis bedeline ikna edip transferini bitirmeyi hedefliyor.


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