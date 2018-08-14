Fenerbahçe Vermaelen'in peşinde !
Transferde önceliğini genç futbolculardan yana kullanan Fenerbahçe, Barcelona'nın yıldızı Vermaelen'i gözüne kestirdi.
Kadıköy'de bu akşam oynayacağı Benfica maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan F.Bahçe'nin transferdeki rotası da buradan çıkacak sonuca göre şekillenecek.
Teknik direktör Cocu'nun raporu doğrultusunda önceliği savunmaya veren sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için harekete geçti.
Listede ilk sırada olan Barcelona'nın Belçikalı savunmacısı Thomas Vermaelen'i almak isteyen sarı-lacivertliler, Barça ile temaslarını sıklaştırdı.