Fenerbahçe Başkanı Saran üç futbolcunun üstünü çizdi
Fenerbahç Başkanı Sadettin Saran'ın performansını beğenmediği üç futbolcunun üstünü çizdiği iddia edildi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, performanslarından memnun olmadığı üç yıldız ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de son olarak aldığı Samsunspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe'de üç yıldızla yollar ayrılmak üzere.
Sözcü'nün haberine göre, üç yıldıza devre arasına kadar son bir şans verileceği, performansları atmazsa takımdan gönderilecekleri iddia edildi.
Sol bek Archie Brown, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırarak dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından yönetim, takım içi disiplin ve performansla ilgili radikal bir yol haritası belirledi.
