Fenerbahçe Başkanı Saran'dan Aziz Yıldırım'a: ''Soru işaretleriniz varsa...''

"Bu takımın yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum"

Seçim sürecinin Samandıra’da belirsizlik oluşturduğuna değinen Başkan Saran, takımın kaybolan motivasyonu için yoğun çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Önceliklerinin takımın fiziksel ve mental ritmini yakalaması gerekliliğine değinen Saran, "Her gün Fenerbahçemizin geleceğini sağlam temellere oturtmak için çalışıyoruz. Biliyorum ki bu çabanın karşılığı camiamızın güveniyle güçlenecek. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin en görünür karşılığı futbolda alınacak sonuçlardır. Fenerbahçe taraftarı için başarı her zaman sahada başlar. Bu yüzden aynı düzeni ve kararlılığı şimdi futbol takımımıza tesis etmek zorundayız. Futbol takımımızın başarısı için iki ilkeye sarıldık; baskı ne olursa olsun sakin kalmak ve doğru olanı, popüler olana tercih etmek. Her şeyden önce teşhisle başladık. Doğru teşhis olmadan doğru çözüm olmaz. Seçim süreci kulübümüzün genelinde olduğu gibi Samandıra’da derin bir belirsizlik oluşturmuştu. Takımda ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığı vardı. Oyuncuların morali düşük, aidiyet duygusu sarsılmıştı. Bunu oyuncularla bizzat görüşerek gördüm. Şunu söyledim; bu takımın psikolojisini ayağa kaldırmamız lazım. Hocalar değişti, beklentiler dalgalandı, oyuncuların zihni oyundan koptu. Maalesef motivasyon kaybı olduğunda en iyi taktik bile işlemiyor. Teknik ekibimiz çalışkan, şeffaf ve oyuncu grubu nezdinde kredisi var. Güven sonuçla büyür, bahaneyle küçülür. Devralırken mazeret üretmeyeceğimizi söyledik. Taraftarlarımızın her görüşüne saygı duyuyorum. Çevremdeki herkesi dinliyorum, farklı fikirleri not alıyorum. Ama baskıyla tribün duygusuyla, sosyal medya rüzgarıyla karar veren bir yönetici değilim. Ben sahadaki gerçeğe, takımın uzun vadeli çıkarına bakarım. Çünkü anlık kararlar kısa vadede alkış getirir. Uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz bugün manşet olmak değil kalıcı bir düzen kurmaktır. Bizim teknik heyetimizle ilgili yaklaşımımız nettir. Güveni kazanmış, çalışkan ve şeffaf bir ekiple yola devam ederiz. Başarı kriterlerimiz tutmadığında da karar almakta tereddüt etmeyiz. Hocamız ve ekibiyle hepimiz aynı hedefe odaklıyız. Biz alkışa değil, sonuca talibiz. Ancak tüm enerjimizi önümüze çevirmek zorundayız. Kısa vadede önceliğimiz takımın fiziksel ve mental ritmini yakalaması. Sezona ne yazık ki doğru antrenman programıyla başlanmamış, bu bir suçlama değil bir tespit. Çünkü yanlış analiz doğru çözümü engeller. Oyuncuların fiziksel olarak eksik olduğu, yüklemelerin dengesiz yapıldığı, taktiksel uyumun olmadığı çok açık. Biz bunu mazeret olarak değil, sorunun kök nedeninin araştırmak için tespit ediyoruz. Bilimsel verilerle, profesyonel planlamayla sezonun geri kalanında bu farkı kapatacak bir program devreye aldık. İşin duygusal kısmını değil, fiziksel temelini onarıyoruz. Çünkü sağlam zemin olmadan ne taktik işler ne sistem. Yaşadığımız eksikleri bahane değil, tespitin bir parçası olarak görüyoruz. Sezona fiziksel olarak yeterince hazırlanmamış takımla başlamak kolay değil. Şimdi bunu düzeltmek için çok kıymetli zaman vardı, milli ara. Hem fiziksel hem zihinsel toparlanmak için dönüm noktası oldu. Hocamız doğru yükleme planını kurdu. Oyuncuların bireysel takibi yapıldı. Ertan bey (Torunoğulları) her gün Samandıra’da. Ben de sık sık oyuncularla görüşüyorum. Mesele yalnızca taktik değil, mesele ruhtur. Bir takım kimyası yalnızca pas yüzdesiyle değil birbirine olan inançla kurulur. Ve bu inanç yavaş yavaş oluşuyor. Ben bu takımın yeniden ayağa kalkacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.