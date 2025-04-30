Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 7. kez Final Four'da

Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes'in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius'un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four'a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.