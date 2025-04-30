Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 7. kez Final Four'da
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off serisi 3. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 98-88 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirerek 7. kez Final Four'a katılma başarısı gösterdi.
THY Euroleague play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Serinin ilk 2 maçını evinde oynayan sarı-lacivertliler, ilk müsabakadan 83-78, ikinci karşılaşmadan da 89-72'lik skorlarla galip ayrıldı. Paris'teki ilk maça Nigel Hayes-Davis, Devon Hall, Marko Guduric, Bonzie Colson, Khem Birch beşiyle başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.
Soyunma odasına da 46-40'lık skorla giren Kanarya, maçın bitimine 1 dakika kala 80-76 önde girdi. Ev sahibinin savunmadaki etkinliği ile son 15 saniye kala eşitlik sağlandı. Fenerbahçe, son topta skor bulamazken karşılaşmada 80-80'lik skorla uzatmalara gidildi.Uzatmalarda Tarık Biberovic'in üst üste sayılarıyla sarı-lacivertliler, 8-0'lık seri yakaladı.
Kalan bölümde Nadir Hifi ve Nigel Hayes'in karşılıklı basketleri olurken Jasikevicius'un öğrencileri 98-88 galip gelerek adını Final Four'a yazdırdı. Paris ekibinde Timothy Shorts, 29 sayıyla en skorer isim olurken, uzatma dakikalarında 5 faulle oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de ise en skorer 21 sayıyla Tarık Biberovic oldu.