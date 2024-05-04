Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz." "Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.