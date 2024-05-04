Fenerbahçe Beko-Monaco maçı sonrası ortalık karıştı
Fenerbahçe Beko'nun sahasında Monaco'ya 65-62 kaybettiği THY Euroleague çeyrek final 4. maçının son düdüğü sonrası sahanın içi bir anda karıştı.
THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.
Fenerbahçe Beko ile Monaco arasında oynanan maçın sonunda ortalık bir anda karıştı. İlk olarak Monacolu oyuncular ile tribünler arasında gerginlik yaşanırken, bu gerginliğe Fenerbahçe Beko'lu oyuncular da dahil oldu. Monaco yöneticileri, oyuncularını soyunma odasına güçlükle gönderdi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Jasikevicius, "Son dakikalarda ve maçın sonrasında yaşananlar için EuroLeague ve Monaco'dan özür dilerim. Bu Fenerbahçe değil, bu biz değiliz." "Bu karşılaşmada elimizden geleni yaptık. Oyuncular savaştı ama olmadı. Bir sonraki maçta Monaco'ya gideceğiz ve çılgınlar gibi savaşacağız." dedi.
Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı. Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.