Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi
Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’la karşı karşıya geldi. Maç sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
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Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş'ta Al-Musrati 25. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Siyah-beyazlı ekibin tek golünü ise 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti.
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Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 89'a yükseltirken, son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş 51 puanda kaldı.
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