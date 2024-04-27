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  4. Kadıköy'de yüksek tempo: 3 gol, 1 kırmızı kart

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’la karşı karşıya geldi. Maç sonunda gülen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi - Resim: 2

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci atarken, Beşiktaş'ta Al-Musrati 25. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi - Resim: 3

Siyah-beyazlı ekibin tek golünü ise 82. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Kadıköy'de devirdi - Resim: 4

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 89'a yükseltirken, son 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş 51 puanda kaldı.

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