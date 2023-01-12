Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor
Devre arasında santrfor hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Derbide Galatasaray'a 3-0'lık sonuçla kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.
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Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlayarak savunmasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Kanarya tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
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Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki isim Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino.
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Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
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