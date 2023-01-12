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  4. Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor

Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor

Devre arasında santrfor hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor - Resim: 1

Derbide Galatasaray'a 3-0'lık sonuçla kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk. Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle birlikte yeniden şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek istiyor.

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Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor - Resim: 2

Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlayarak savunmasını güçlendiren Fenerbahçe'de sıra forvet transferine geldi. Kanarya tüm dünyanın konuşacağı bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor - Resim: 3

Fotomaç'ın haberine göre; hedefteki isim Liverpool'un Brezilyalı golcüsü Roberto Firmino.

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Fenerbahçe Brezilyalı yıldız ile anlaştı; transfer bombası patlıyor - Resim: 4

Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. 

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