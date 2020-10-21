Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor
Fenerbahçe, Ocak operasyonu için kolları sıvadı. İlk hedef, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz.
Kadrosunu tam 16 yeni yıldızla güçlendiren Sarı- Lacivertliler’de şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı. Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz.
Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak. Çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.
İmza parası 600 bin Euro Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi.