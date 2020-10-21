  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ekim 2020 10:05

Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Ocak operasyonu için kolları sıvadı. İlk hedef, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz.

Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Kadrosunu tam 16 yeni yıldızla güçlendiren Sarı- Lacivertliler’de şimdiden ara transfer döneminin çalışmaları başladı. Hedefteki ilk isim Dorukhan Toköz.

1/ 6
Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak. Çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi. 

2/ 6
Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

İmza parası 600 bin Euro Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi.

3/ 6
Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Ali Koç, “Takımımızın yaş ortalamasını 26.7’ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25’e indirmek” demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan Sarı- Lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM