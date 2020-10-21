Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor

Dorukhan sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, Ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak. Çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.