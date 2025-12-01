Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sahada ısınma yapan futbolcular arasında tartışma yaşandı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
1 / 11
İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu.
2 / 11
Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu.
3 / 11
Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.
4 / 11