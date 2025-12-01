  1. Anasayfa
  4. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi sahada ısınma yapan futbolcular arasında tartışma yaşandı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

Kaynak: DHA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı! - Resim: 1

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği mücadele öncesinde ısınma bölümündeyken iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. 

1 / 11
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı! - Resim: 2

İrfan Can Eğribayat taraftara 3’lü çektirmeye gittiği esnada Victor Osimhen’in tepki göstermesiyle ikili arasında tartışma oldu. 

2 / 11
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı! - Resim: 3

Daha sonra iki takımın tüm futbolcuları bu tartışmaya dahil oldu. 

3 / 11
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan saha karıştı! - Resim: 4

Bir süre devam eden tartışmanın ardından iki takım futbolcuları kendi alanlarına dönerek ısınmaya devam etti.

4 / 11