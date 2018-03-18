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  3. 18 Mart 2018 10:01

Fenerbahçe - Galatasaray maçının özel anları

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte bu dev derbinin müthiş fotoğrafları...

Fenerbahçe - Galatasaray maçının özel anları

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının özel anları

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının özel anları

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Fenerbahçe - Galatasaray maçının özel anları

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