Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı olan Filenin Sultanı'nı kadrosuna kattı

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı. Fatma Beyaz'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.