Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı olan Filenin Sultanı'nı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Galatasaray'ın eski milli orta oyuncusu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı. Fatma Beyaz'a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.
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Fatma kariyerinde Salihli Belediyespor, Ordu Türk Telekom, İdmanocağı SK, Özateş SK, Beşiktaş, Çan Gençlik Kale SK, Bolu Belediyespor, Galatasaray, ADAM Voleybol Spor Kulübü ve Zeren Spor Kulübü'nde oynadı.
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2024-2025 sezonu Ahmet Göksü turnuvasında birincilik elde eden Fatma’nın, 2023-2024 sezonu BVA Cup ve 2014-2015 sezonu Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi şampiyonlukları bulunuyor.
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