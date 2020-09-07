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  3. 07 Eylül 2020 01:28

Fenerbahçe için rest çekti

Son 2 sezondur taraftarının beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe, önceki sezonu 6. Cemil Usta Sezonu'nu ise 7. olarak bitirmişti.

Fenerbahçe için rest çekti

Önümüzdeki sezon da bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı ve transfer döneminde tam 10 isimle sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe için rest çekti

Bu kapsamda kadrosuna kale hariç tüm mevkilere transfer yapan sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda "ben de varım" sinyalini rakiplerine verdi.

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Fenerbahçe için rest çekti

Lands of Legends Cup'ta şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe, son olarak Enner Valencia transferini duyurmuştu.

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Fenerbahçe için rest çekti

Teknik direktör Erol Bulut, Topuk Yaylası'nda Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha gerçekleştireceklerini açıklamıştı.

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