  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi

Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi

Boluspor - Amedspor maçı için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarları ile Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları Bolu'daki dinlenme tesisinde birbirine girdi.

Kaynak: DHA / İHA
Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.

1 / 7
Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi - Resim: 2

Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı.

2 / 7
Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi - Resim: 3

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

3 / 7
Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi - Resim: 4

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 / 7