Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları birbirine girdi
Boluspor - Amedspor maçı için Bolu'ya gelen Amedspor taraftarları ile Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları Bolu'daki dinlenme tesisinde birbirine girdi.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi.
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Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul’a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı.
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İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.
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İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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